Avril Lavigne aimerait sortir un album de Noël et un livre de recettes

Avril Lavigne a la tête remplie de projets! Non seulement la chanteuse canadienne compte transformer sa chanson Sk8ter Boi en film dans le cadre du 20e anniversaire de son album Let Go, mais celle-ci aimerait aussi enregistrer un album de Noël, lancer une gamme de maquillage et publier un livre de recettes!

« Ma nourriture est, comme, gastronomique. Je peux tout faire! Pâtes, sauces, végétalien, salades et soupes. Oui, je peux faire toutes sortes de soupes… J'ai aussi hâte d'en apprendre davantage sur le processus de réalisation d'un film. Je pense que je vais vouloir en faire plus », a confié la star au célèbre journal britannique The Guardian.

Même si elle compte sept albums à son actif, Avril Lavigne n'a jamais enregistré de disque de Noël, un projet qu’elle entend bien concrétiser dans les années à venir. La chanteuse pourrait s’inspirer de deux classiques des Fêtes qu’elle a déjà interprétés en duo, soit O Holy Night avec Chantal Kreviazuk en 2004, puis Baby It's Cold Outside avec Jonny Blu en 2017.

Dans le cadre de cette entrevue, Avril Lavigne a par ailleurs évoqué ses débuts dans l’univers musical : « Lorsque j’avais 14 ans, je me souviens d'avoir pensé que je devais me dépêcher et lancer des chansons pendant que j’étais encore JEUNE! J'ai quitté la maison de mes parents et sauté directement dans un bus de tournée, sans aucune règle. Je me disais que je pouvais maintenant boire de la bière, manger de la pizza tous les jours, passer du temps avec mon groupe et parcourir le monde. C'était fou! ».

Rappelons qu’Avril Lavigne a lancé le 25 février dernier Love Sux, son septième album en carrière qui comprend 12 chansons, dont Bite me et Love It When You Hate Me. L’auteure-compositrice-interprète de 37 ans s’est aussi récemment arrêtée à Québec, Laval et Ottawa dans le cadre de sa tournée internationale Bite Me qui se poursuit jusqu’en mai 2023.