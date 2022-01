Avril Lavigne annonce la date de sortie de son album Love Sux

C’est maintenant confirmé : le septième album d’Avril Lavigne paraîtra le 25 février prochain et celui-ci s’intitulera Love Sux! La chanteuse canadienne a profité de cette annonce, vendredi, pour dévoiler un nouvel extrait de ce disque, la chanson Love It When You Hate Me interprétée en collaboration avec le musicien américain blackbear.

Love Sux sera le premier nouvel album d’Avril Lavigne depuis Head Above Water paru en 2019. Produit par John Feldmann et Mod Sun, le conjoint de la star de 37 ans, ce disque comprendra 12 titres, dont des collaborations avec Machine Gun Kelly, blackbear et Mark Hoppus de blink-182.

Cet album marquera aussi les débuts d’Avril Lavigne sous l’étiquette DTA Records, la maison de disque de Travis Barker, le batteur de blink-182. En décembre dernier, la chanteuse avait d’ailleurs confié que son prochain album serait inspiré de groupes rock comme blink-182.

Quant à la chanson Love It When You Hate Me, celle-ci succède à Bite me, le premier extrait sorti en novembre 2021.

Rappelons qu’Avril Lavigne présentera le printemps prochain une tournée pancanadienne qui s’arrêtera notamment à Québec, Laval et Ottawa.

L’artiste native de Belleville, en Ontario, s’apprête également à célébrer le 20e anniversaire de son premier album, Let Go, qui comprenait notamment le hit Sk8ter Boi qui sera bientôt transformé en film.