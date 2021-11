Avril Lavigne annonce une tournée pancanadienne

Avril Lavigne a annoncé vendredi qu'elle présenterait le printemps prochain une tournée pancanadienne qui s’arrêtera notamment au Centre Vidéotron de Québec (le 6 mai 2022), à la Place Bell de Laval (le 7 mai) et au TD Place Arena d’Ottawa (le 9 mai). Les billets pour ces concerts seront mis en vente le vendredi 3 décembre, dès 10 h.

Intitulée Bite Me, cette tournée de 15 spectacles débutera le 3 mai à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et se terminera le 25 mai à Victoria, en Colombie-Britannique. Il s’agira de la première série de concerts d’Avril Lavigne au pays depuis la tournée Black Star en 2011.

Pour l’occasion, la chanteuse canadienne de 37 ans qui aura bientôt son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame sera accompagnée de son amoureux Mod Sun et du chanteur canado-américain grandson (sauf pour les spectacles de Québec et d’Ottawa).

Cette annonce survient quelques semaines après la sortie de Bite me, la première nouveauté d’Avril Lavigne en près de trois ans et sa première à paraître sous l’étiquette DTA Records, la maison de disque de Travis Barker, le batteur de Blink-182.