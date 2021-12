Avril Lavigne compte transformer son hit Sk8er Boi en film

Avril Lavigne envisage de transformer son hit Sk8er Boi en film! C’est ce qu’a déclaré la chanteuse canadienne de 37 ans dans le cadre du podcast She Is the Voice diffusé par iHeartRadio.

« C'est bientôt le 20e anniversaire de Sk8er Boi… Les gens m’en parlent tout le temps et ils y font encore référence. C’est pourquoi je compte transformer cette chanson en long-métrage afin de la faire passer au niveau supérieur », a déclaré avec enthousiasme Avril Lavigne.

Déjà en 2003, l'écrivain David Zabel avait été embauché par Paramount Pictures pour adapter Sk8er Boi en film musical qui devait raconter l’histoire de deux adolescents provenant de milieux différents et faisant face à de nombreuses contraintes sociales. Ce projet n’avait toutefois jamais vu le jour.

Co-écrite avec Scott Spock, Lauren Christy et Graham Edwards, Sk8er Boi est sortie en 2002 en tant que deuxième extrait du premier album d’Avril Lavigne intitulé Let Go. L’auteure-compositrice-interprète a d’ailleurs déclaré que Sk8er Boi demeurait toujours aujourd’hui l'une des chansons qu’elle préférait interpréter sur scène.

En plus de ce projet de film, Avril Lavigne présentera le printemps prochain une tournée pancanadienne qui s’arrêtera notamment au Centre Vidéotron de Québec, à la Place Bell de Laval et au TD Place Arena d’Ottawa. La chanteuse a aussi lancé cet automne Bite me, sa première nouveauté en près de trois ans.