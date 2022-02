Avril Lavigne lance aujourd’hui son album Love Sux

L’attente est maintenant terminée! C’est aujourd’hui qu’Avril Lavigne procède enfin au lancement officiel de Love Sux, son septième album en carrière.

Produit par John Feldmann et Mod Sun, le conjoint de l’auteure-compositrice-interprète canadienne de 37 ans, Love Sux comprend 12 titres, dont les extraits Bite me et Love It When You Hate Me interprété en collaboration avec le musicien américain blackbear.

Premier nouvel album d’Avril Lavigne depuis Head Above Water paru en 2019, Love Sux marque aussi les débuts de l’artiste sous l’étiquette DTA Records, la maison de disque de Travis Barker, le batteur de blink-182. En décembre dernier, la chanteuse avait d’ailleurs confié que son prochain album serait fortement inspiré de groupes rock comme blink-182.

L’artiste native de Belleville, en Ontario, s’apprête également à célébrer le 20e anniversaire de son premier album, Let Go, qui comprenait le hit Sk8ter Boi qui sera bientôt transformé en film. Avril Lavigne a affirmé plus tôt cette semaine être en train de convaincre ses amis musiciens d’y participer sous forme de caméos, citant notamment le nom de Mark Hoppus de Blink-182!

Rappelons qu’Avril Lavigne a dû se résigner à reporter la première étape de sa tournée internationale Bite Me en raison de la COVID-19. Celle-ci devait débuter à Amsterdam le 26 février. Le volet canadien de cette tournée devrait toutefois débuter comme prévu le 3 mai prochain à Moncton, avant de s’arrêter dans 14 villes du pays, dont Québec, Laval et Ottawa.