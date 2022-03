Avril Lavigne lancera une édition 20e anniversaire de son premier album

Quelques jours après le lancement de son album Love Sux, Avril Lavigne annonce maintenant la parution d’une édition 20e anniversaire de Let Go, son premier disque en carrière! C’est ce qu’a confirmé la chanteuse canadienne au site Uproxx, révélant du coup que cette réédition comprendrait quelques démos inédits.

Paru le 4 juin 2002, Let Go a remporté une nomination aux Grammy Awards, en plus d’être élu Album de l'année et Album pop de l'année aux JUNO Awards. Grâce à des hits comme Complicated, I’m with You et Sk8er Boi, ce disque d’Avril Lavigne a été certifié Diamant au Canada, ce qui représente des ventes totales de plus d’un million d'exemplaires.

Toujours dans le cadre des 20 ans de son premier album en carrière, Avril Lavigne compte transformer sa chanson Sk8ter Boi en film, elle qui se verra aussi bientôt décerner son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame.

L’auteure-compositrice-interprète de 37 ans amorcera par ailleurs le volet canadien de sa tournée Bite Me le 3 mai prochain à Moncton, avant de s’arrêter dans 14 villes du pays, dont Québec, Laval et Ottawa.