Avril Lavigne promet un album rock inspiré de Green Day et Blink-182

Voulant revenir à ses racines musicales, Avril Lavigne a annoncé que son septième album, qui paraîtra en 2022, sera inspiré de groupes rock comme Green Day et Blink-182! La chanteuse canadienne a fait ces confidences lors d’une entrevue au magazine Entertainment Weekly.

« Je suis vraiment revenue aux sons qui m'ont influencée à mes débuts pour cet album. Au fond, je suis une fille d'une petite ville qui a écouté des groupes comme Blink-182, Green Day et NOFX au secondaire et j'ai exploité cela. C'est du rock pur, du début à la fin », a déclaré Avril Lavigne dont la plus récente nouveauté, Bite me, est justement parue sous l’étiquette DTA Records, la maison de disque de Travis Barker, le batteur de Blink-182.

« Il y a beaucoup de réflexions sur les différentes relations que j'ai vécues, et même s'il y a des chansons qui parlent d’expériences amoureuses qui n'ont pas fonctionné, je suis dans une si bonne période de ma vie que tout ça reste amusant et léger. Je me moque même un peu de moi en disant que j'ai traversé beaucoup de choses en amour! », a ajouté la star de 37 ans qui a débuté sa carrière il y a près de 20 ans avec l'album Let Go qui comprenait notamment le hit Sk8ter Boi qui sera bientôt transformé en film.

Avril Lavigne a également confié que son nouveau disque constituerait « une lettre d'amour aux femmes » : « Mon message est que vous devez savoir qui vous êtes et faire confiance à qui vous êtes. Beaucoup de mes nouvelles chansons parlent d'avoir la force de s'éloigner si quelqu'un ne voit pas ce que vous valez. Je voulais m'assurer d'écrire de la musique à laquelle les gens pourraient s'identifier ».

Dans la foulée de la sortie de son nouvel album qui succédera à Head Above Water lancé en 2019, Avril Lavigne présentera le printemps prochain une tournée pancanadienne qui s’arrêtera notamment à Québec, Laval et Ottawa.