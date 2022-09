Avril Lavigne reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Avril Lavigne a maintenant une étoile à son nom sur le célèbre Hollywood Walk of Fame, à Los Angeles! La chanteuse canadienne de 37 ans a reçu cet honneur, mercredi, lors d’une cérémonie officielle qui se tenait un peu plus d’un an après l’annonce de son intronisation.

« Aujourd’hui, j’adore faire de la musique plus que jamais. Je me sens tellement inspirée. Vivez votre passion. Exprimez-vous. Soyez réel. Travaillez dur. Gardez la tête haute. Croyez en vous! », a déclaré Avril Lavigne, avant de remercier son équipe, sa famille et son fiancé, le rappeur Mod Sun alias Derek Ryan Smith.

Au début de son discours, Avril Lavigne avait ému l’assistance en dévoilant une photo d’elle prise sur le Hollywood Walk of Fame, alors qu’elle n’avait que 16 ans : « J’espère que mon étoile saura inspirer la prochaine adolescente de 16 ans qui viendra à Hollywood un jour, pleine d’espoirs et de rêves ».

Pour l’occasion, l’auteure-compositrice-interprète native de Belleville, en Ontario, avait revêtu le même chandail à capuchon qu’elle portait lors de sa première visite à Los Angeles, il y a une vingtaine d’années.

Avril Lavigne rejoint ainsi plusieurs autres artistes canadiens qui ont déjà leur étoile sur le Hollywood Walk of Fame, dont Céline Dion, Bryan Adams, Michael Bublé, Shania Twain, David Foster et Paul Anka.

Rappelons que les stars intronisées au Hollywood Walk of Fame sont choisies chaque année par un jury composé de membres de la Chambre de commerce d'Hollywood. À ce jour, près de 2 700 étoiles ornent le mythique trottoir devenu une véritable attraction touristique de Los Angeles, en Californie.

Ayant lancé le 25 février dernier Love Sux, son septième album en carrière, Avril Lavigne célèbre cette année le 20e anniversaire de son album Let Go, en plus d’avoir des projets plein la tête, dont ceux de transformer sa chanson Sk8ter Boi en film, d’enregistrer un album de Noël, de lancer une gamme de maquillage et de publier un livre de recettes!