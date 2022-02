Avril Lavigne reporte la première étape de sa tournée mondiale

Avril Lavigne pourra se concentrer sur la sortie imminente de son nouvel album Love Sux… La chanteuse s’est en effet résignée à reporter la première étape de sa tournée internationale Bite Me en raison de la COVID-19.

La nouvelle tournée de l’auteure-compositrice-interprète canadienne devait débuter à Amsterdam le 26 février. Avril Lavigne a toutefois décidé de repousser les 19 premiers spectacles, répartis dans 17 villes d'Europe, au début de l’année 2023.

« En raison des problèmes persistants liés à la pandémie et de la série de restrictions de déplacements entre les pays, cette tournée était devenue impossible. Ce n'est pas une décision facile, mais c'est une décision qui nous permettra de jouer chaque date de la tournée, d'offrir le meilleur spectacle possible à pleine capacité et d’évoluer dans un environnement sécuritaire. Cela me brise vraiment le cœur d'avoir à faire ça, mais je sais que ça vaudra la peine d'attendre », a annoncé Avril Lavigne par voie de communiqué.

Bonne nouvelle toutefois pour les fans d’ici : le volet canadien de la tournée Bite Me devrait débuter comme prévu le 3 mai prochain à Moncton, avant de s’arrêter dans 14 villes du pays, dont Québec, Laval et Ottawa.

Rappelons que le septième album d’Avril Lavigne paraîtra le 25 février. Produit par John Feldmann et Mod Sun, le conjoint de la star de 37 ans, Love Sux comprendra 12 titres, dont les extraits Bite me et Love It When You Hate Me interprété en collaboration avec le musicien américain blackbear.