Barack Obama dévoile les chansons qu’il chante sous la douche

Après avoir publié la liste des chansons qui ont inspiré sa présidence, Barack Obama récidive en dévoilant la liste de celles qu’il aime chanter… sous la douche! Âgé de 59 ans, l’ex-président des États-Unis est reconnu pour être un grand fan de musique, une passion qui, on le sait maintenant, le suit jusqu’au moment de faire sa toilette quotidienne!

« Je chante sous la douche, je chante à l'extérieur de la douche. Je ne suis pas gêné de chanter. Mais mes filles et ma femme roulent parfois des yeux », a déclaré en riant Barack Obama, dans le cadre d’une entrevue à une plateforme d’écoute en ligne.

Parmi les 44 chansons que le 44e président américain fredonne sous la douche, celles de Bruce Springsteen occupent une place de choix avec pas moins de 9 titres : My Hometown, American Skin, My Fathers’s House, Growin’ Up, Born To Run, We Take Care of Our Own, Boom Boom, ainsi que deux versions du classique Born in the U.S.A. (l’originale et celle enregistrée au Théâtre Walter Kerr de New York en juillet 2018).

Barack Obama cite aussi des chansons comme What's Going On de Marvin Gaye, Come Together des Beatles, A Change Is Gonna Come de Sam Cooke, Fire des Pointer Sisters, Let’s Stay Together d’Al Green, Me and Mrs. Jones de Billy Paul, All Shook Up d’Elvis Presley, ainsi que Pink Cadillac et Respect d’Aretha Franklin.

On retrouve aussi sur cette liste de Barack Obama des pièces musicales de Beyoncé, Kendrick Lamar, Bob Dylan, Stevie Wonder, Bill Whiters, Ray Charles, Billie Holiday, Donna Summer, Public Enemy, Nina Simone, Joan Jett & The Blackhearts, Fleetwood Mac, Joni Mitchell et plusieurs autres.