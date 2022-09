Belgazou (Talk about it) s’éteint à l’âge de 74 ans

Triste nouvelle dans le monde de la musique québécoise : Belgazou est décédée, à l’âge de 74 ans, des suites d’un cancer du pancréas. De son vrai nom Diane Guérin, la chanteuse s’était illustrée dans les années 1980 grâce à des chansons comme Quitter ton île, Machine à plaisir et, surtout, au méga-hit Talk about it, numéro 1 en 1982.

« Je voudrais partager ma peine avec tous mes amis/amies et tous les anciens fans de ma sœur Belgazou qui est partie pour un monde meilleur comme elle le disait si bien », a annoncé le frère de la chanteuse sur les réseaux sociaux, lundi en fin de journée.

Née à Lachine le 4 avril 1948, Belgazou avait commencé sa carrière en duo avec son conjoint de l’époque, sous le nom de Diane et Christian. La chanteuse a ensuite lancé quatre albums studio, en plus de jouer quelques rôles au cinéma et à la télévision, à titre d’actrice.

Pour mémoire, Belgazou fut également une des têtes de turc préférées de Rock et Belles Oreilles durant les années 80 et 90.