Bell présente le documentaire La santé mentale : une note à la fois

Dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause, les chaînes francophones de Bell Média s’unissent pour présenter le documentaire La santé mentale : une note à la fois, mettant en vedette le poète et slameur David Goudreault, ainsi que les témoignages des chanteurs Steve Veilleux de Kaïn, Safia Nolin et Laurence Jalbert.

« Ça arrive à tout le monde de ne pas se sentir bien. À nous tous, comme à celles et ceux qu’on aime entendre chanter. Malgré nos applaudissements et tout l’amour qu’on leur donne, il y a des artistes qui souffrent en silence. Qui ne trouvent plus de lumière quand les projecteurs s’éteignent. Safia Nolin, Laurence Jalbert et Steve Veilleux du groupe Kaïn ont choisi de nous raconter leur histoire, leurs périodes noires. Avec David Goudreault, qui combat lui-même son anxiété et ses dépendances, on trouve des solutions aux enjeux de santé mentale, dans le milieu de la chanson comme dans nos maisons ».

D’une durée de 60 minutes, le documentaire La santé mentale : une note à la fois sera présenté à l’antenne de Canal D, Canal Vie et VRAK, ce jeudi 28 janvier, dès 19 h. Cette émission sera également accessible sur Noovo.ca, vrak.tv, Crave, CanalVie.com et CanalD.com.

Rappelons que la Journée Bell Cause pour la cause est une initiative visant à encourager les Canadiens à discuter de santé mentale et à poser des gestes concrets qui contribueront à créer un changement positif dans ce domaine.