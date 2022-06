Beyoncé annonce la sortie de son premier album en 6 ans

Beyoncé est de retour! Six ans après la sortie de Lemonade, la star américaine lancera le 29 juillet prochain un nouvel album intitulé Renaissance. Le septième disque solo de la chanteuse comprendra 16 nouvelles chansons.

Les rumeurs circulaient depuis plusieurs mois concernant le nouvel album de Beyoncé. Celles-ci se sont accentuées la semaine dernière lorsque les photos de profil et de couverture sur les réseaux sociaux de la chanteuse de 40 ans ont soudainement disparu.

Depuis la sortie de Lemonade en 2016, Beyoncé a lancé Homecoming : The Live Album, la bande originale The Lion King : The Gift, l’album visuel Black Is King ainsi que le disque Everything Is Love avec son mari Jay-Z.

Plus récemment, Beyoncé a dévoilé la chanson Be Alive, extraite de la bande originale du film King Richard consacré aux joueuses de tennis Venus et Serena Williams, ainsi qu’à leur père Richard. L’artiste a aussi collaboré à des pièces de Megan Thee Stallion, DJ Khaled, Eminem, J. Balvin et Willy William.

Afin de faire patienter ses fans jusqu’à la sortie de Renaissance, Beyoncé est en vedette du plus récent numéro de l’édition britannique du magazine Vogue dont elle fait la page couverture.