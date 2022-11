Beyoncé en tête des nominations aux Grammy Awards

Avec 9 nominations, Beyoncé part avec une longueur d’avance pour la 65e cérémonie des Grammy Awards qui aura lieu le 5 février 2023, en direct de la Crypto.com Arena de Los Angeles! La star de 41 ans est notamment en lice dans les prestigieuses catégories « Album de l’année » pour Renaissance paru en juillet dernier, ainsi que « Chanson de l’année » et « Enregistrement de l'année » pour son hit Break My Soul.

Avec un grand total de 88 nominations aux Grammy Awards depuis le début de sa carrière, Beyoncé égale le record détenu par son mari, le rappeur américain Jay-Z qui en a ajouté cinq cette année. Si la chanteuse remporte un trophée dans au moins quatre catégories le 5 février, celle-ci deviendra l’artiste la plus récompensée de tous les temps, détrônant ainsi le regretté chef d'orchestre hongrois Georg Solti qui a récolté pas moins de 31 Grammy Awards en carrière.

Le rappeur Kendrick Lamar arrive en deuxième position cette année avec 8 nominations, suivi d’Adele et Brandi Carlile qui en décrochent chacune 7. Harry Styles, Mary J. Blige, DJ Khaled et Future ont de leur côté six nominations.

Les artistes québécois et canadiens à l’honneur

Cinq artistes québécois sont en nomination, soit Yannick Nézet-Séguin (deux fois pour Meilleur enregistrement d’opéra ainsi que Meilleure performance d’opéra, Meilleur recueil classique et Meilleur album vocal solo classique), Allison Russell (Meilleure performance roots et Meilleure chanson roots), Kaytranada (Meilleur enregistrement dance pour Intimidated avec H.E.R. ), Arcade Fire (Meilleur album alternatif pour WE) et Xavier Dolan (Meilleur vidéoclip pour Easy On Me d’Adele).

Le Canada sera aussi bien représenté par Michael Bublé (Meilleur album vocal pop traditionnel pour Higher), Justin Bieber (Meilleur film musical pour Our World), Bryan Adams (Meilleure performance rock pour So Happy It Hurts) et Neil Young (Meilleur film musical pour A Band a Brotherhood a Barn avec Crazy Horse).

Même s’il n’a pas soumis sa propre musique en vue de la prochaine édition des Grammy Awards, Drake a tout de même été nommé à trois reprises pour ses collaborations avec Future et Jack Harlow.

Voici les nominations dans les principales catégories :



ALBUM OF THE YEAR

Voyage - ABBA

30 - Adele

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Renaissance - Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) - Mary J. Blige

In These Silent Days - Brandi Carlile

Music of the Spheres - Coldplay

Mr. Morale & the Big Steppers - Kendrick Lamar

Special - Lizzo

Harry's House - Harry Styles



RECORD OF THE YEAR

"Don't Shut Me Down" - ABBA

"Easy On Me" - Adele

"Break My Soul" - Beyoncé

"You and Me on the Rock" - Brandi Carlile ft. Lucius

"Woman" - Doja Cat

"As It Was" - Harry Styles

"The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

"About Damn Time" - Lizzo

"Good Morning Gorgeous" - Mary J. Blige

"Bad Habit" - Steve Lacy



SONG OF THE YEAR

“abcdefu” - Sara Davis, GAYLE & Dave Pittenger, songwriters (GAYLE)

“About Damn Time” - Melissa “Lizzo” Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin & Theron Makiel Thomas, songwriters (Lizzo)

“All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)” - Liz Rose & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

“As It Was” - Tyler Johnson, Kid Harpoon & Harry Styles, songwriters (Harry Styles)

“Bad Habit” - Matthew Castellanos, Brittany Foushee, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy, songwriters (Steve Lacy)

“Break My Soul” - Beyoncé, S. Carter, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant & Christopher A. Stewart, songwriters (Beyoncé)

“Easy on Me” - Adele Adkins & Greg Kurstin, songwriters (Adele)

“God Did” - Tarik Azzouz, E.Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts & Nicholas Warwar, songwriters (DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy)

“The Heart Part 5” - Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar & Matt Schaeffer, songwriters (Kendrick Lamar)

“Just Like That” - Bonnie Raitt, songwriter (Bonnie Raitt)



BEST NEW ARTIST

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg



SONGWRITER OF THE YEAR, NON-CLASSICAL

Amy Allen

Nija Charles

Tobias Jesso Jr.

The-Dream

Laura Veltz



BEST POP SOLO PERFORMANCE

“Easy on Me" - Adele

"Moscow Mule" - Bad Bunny

"Woman" - Doja Cat

"Bad Habit" - Steve Lacy

"About Damn Time" - Lizzo

"As It Was" - Harry Styles



BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE

“Don't Shut Me Down" - ABBA

"Bam Bam" Camila Cabello ft. Ed Sheeran

"My Universe" - Coldplay & BTS

"I Like You (A Happier Song) - Post Malone & Doja Cat

"Unholy" - Sam Smith & Kim Petras



BEST TRADITIONAL POP VOCAL ALBUM

Higher - Michael Bublé

When Christmas Comes Around - Kelly Clarkson

I Dream of Christmas (Extended) - Norah Jones

Evergreen - Pentatonix

Thank You - Diana Ross



BEST POP VOCAL ALBUM

Voyage - ABBA

30 - Adele

Music of the Spheres - Coldplay

Special - Lizzo

Harry's House - Harry Styles



BEST RAP PERFORMANCE

“God Did" - DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

"Vegas" - Doja Cat

"Pushing P" - Gunna & Future ft. Young Thug

"F.N.F. (Let's Go) - Hitkidd & Glorilla

"The Heart Part 5" - Kendrick Lamar



BEST MELODIC RAP PERFORMANCE

"Beautiful" - DJ Khaled ft. Future & SZA

"Wait For U" - Future ft. Drake & Tems

"First Class" - Jack Harlow

"Die Hard" - Kendrick Lamar ft. Blxst & Amanda Reifer

"Big Energy (Live)" - Latto



BEST RAP SONG

“Churchill Downs"

"God Did"

"The Heart Part 5"

"Pushin P"

"Wait For U"



BEST RAP ALBUM

God Did - DJ Khaled

I Never Liked You - Future

Come Home The Kids Miss You - Jack Harlow

Mr. Morales & the Big Steppers - Kendrick Lamar

It's Almost Dry - Pusha T



BEST R&B PERFORMANCE

"Virgo's Groove" - Beyoncé

"Hurt Me So Good" - Jazmine Sullivan

"Over" - Lucky Daye

"Here With Me" - Mary J. Blige ft. Anderson .Paak

"Hrs & Hrs" - Muni Long



BEST TRADITIONAL R&B PERFORMANCE

"'Round Midnight" - Adam Blackstone ft. Jazmine Sullivan

"Keeps on Fallin'" - Babyface ft. Ella Mai

"Plastic Off the Sofa" - Beyoncé

"Good Morning Gorgerous" - Mary J. Blige

"Do 4 Love" - Snoh Aalegra



BEST R&B SONG

"Cuff It" - Beyoncé

"Hurt Me So Good" - Jazmine Sullivan

"Good Morning Gorgeous" - Mary J. Blige

"Hrs & Hrs" - Muni Long

"Please Don't Walk Away" - PJ Morton



BEST PROGRESSIVE R&B ALBUM

Operation Funk - Cory Henry

Starfruit - Moonchild

Gemini Rights - Steve Lacy

Red Balloon - Tank and the Bangas

Drones - Terrace Martin



BEST R&B ALBUM

Breezy (Deluxe) - Chris Brown

Candy Drip - Lucky Daye

Good Morning Gorgeous (Deluxe) - Mary J. Blige

Watch the Sun - PJ Morton

Black Radio III - Robert Glasper



BEST DANCE RECORDING

"Break My Soul" - Beyoncé

"Rosewood" - Bonobo

"Don't Forget My Love" - Diplo & Miguel

"I'm Good (Blue)" David Guetta & Bebe Rexha

"Intimidated" - Kaytranada ft. H.E.R.

"On My Knees" - Rüfüs Du Sol



BEST DANCE/ELECTRONIC ALBUM

Renaissance - Beyoncé

Fragments - Bonobo

Diplo - Diplo

The Last Goodbye - Odesza

Surrender - Rüfüs Du Sol



BEST ROCK PERFORMANCE

Beck - "Old Man"

The Black Keys - "Wild Child"

Brandi Carlile - "Broken Horses"

Bryan Adams - "So Happy It Hurts"

Idles - "Crawl!"

Ozzy Osbourne ft. Jeff Beck - "Patient Number 9"

Turnstile - "Holiday"



BEST METAL PERFORMANCE

Ghost - "Call Me Little Sunshine"

Megadeth - "We’ll Be Back"

Muse - "Kill or Be Killed"

Ozzy Osbourne ft. Tony Iommi - "Degradation Rules"

Turnstile - "Blackout"



BEST ROCK SONG

Brandi Carlile - "Broken Horses"

Ozzy Osbourne ft. Jeff Beck - "Patient Number 9"

Red Hot Chili Peppers - "Black Summer"

Turnstile - "Blackout"

The War on Drugs - "Harmonia’s Dream"



BEST ROCK ALBUM

Dropout Boogie - The Black Keys

The Boy Named If - Elvis Costello & The Imposters

Crawler - Idles

Mainstream Sellout - Machine Gun Kelly

Patient Number 9 - Ozzy Osbourne

Lucifer on the Sofa - Spoon



BEST ALTERNATIVE MUSIC PERFORMANCE

Arctic Monkeys - "There’d Better Be a Mirrorball"

Big Thief - "Certainty"

Florence and the Machine - "King"

Wet Leg - "Chaise Lounge"

Yeah Yeah Yeahs ft. Perfume Genius - "Spitting Off the Edge of the World"



BEST ALTERNATIVE MUSIC ALBUM

WE - Arcade Fire

Dragon New Warm Mountain I Believe in You - Big Thief

Fossora - Björk

Wet Leg - Wet Leg

Cool It Down - Yeah Yeah Yeahs



BEST REMIXED RECORDING

Beyoncé - "Break My Soul" (Terry Hunter Remix)

Ellie Goulding - "Easy Lover" (Four Tet Remix)

The Knocks & Dragonette - "Slow Song" (Paul Woolford Remix)

Lizzo - "About Damn Time" (Purple Disco Machine Remix)

Wet Leg - "Too Late Now" (Soulwax Remix)



BEST MUSIC VIDEO

"Easy on Me" - Adele

"Yet to Come" - BTS

"Woman" - Doja Cat

"As It Was" - Harry Styles

"The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

"All Too Well: The Short Film" - Taylor Swift



BEST MUSIC FILM

Adele One Night Only - Adele

Billie Eilish Live at the O2 - Billie Eilish

Our World - Justin Bieber

A Band a Brotherhood a Barn - Neil Young & Crazy Horse

Motomami (Rosalía TikTok Live Performance) - Rosalía

Jazz Fest: A New Orleans Story - Various Artists



Toutes les nominations sont disponibles ici.