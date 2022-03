Beyoncé et Billie Eilish chanteront à la cérémonie des Oscars

Les stars Beyoncé et Billie Eilish monteront sur scène pour offrir une performance musicale lors de la 94e cérémonie des Oscars qui aura lieu dimanche soir à Los Angeles!

Beyoncé interprétera la chanson Be Alive, co-écrite par Dixson et tirée du film King Richard, un biopic consacré aux championnes de tennis Serena et Venus Williams et mettant en vedette Will Smith.

De son côté, Billie Eilish chantera No Time to Die, une pièce composée spécialement pour le dernier volet de la franchise James Bond, en compagnie de son frère et fidèle collaborateur, Finneas.

Reba McEntire et Sebastián Yatra interpréteront également leur chanson en nomination, soit Somehow You Do, écrite par Diane Warren pour le film Four Good Days, et Dos Oruguitas composée par Lin-Manuel Miranda pour Encanto.

Le grand absent de la soirée? Van Morrison qui a écrit la chanson Down to Joy pour le film Belfast mais qui ne peut officiellement se présenter en raison de son calendrier de tournée. Toutefois, après vérifications, le chanteur de 76 ans n’a aucune obligation entre le 24 et le 29 mars, ce qui laisse penser que sa farouche opposition au vaccin contre la COVID-19 et aux autres mesures sanitaires ont finalement eu raison de sa participation aux Oscars.

Rappelons que l'Oscar de la chanson originale est décerné aux auteurs-compositeurs et non aux interprètes des pièces en lice.

