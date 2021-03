Beyoncé et Megan Thee Stallion s’illustrent aux NAACP Image Awards

C’est ce week-end qu’avait lieu la 52e édition des NAACP Image Awards. Organisée par la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), cette cérémonie rend chaque année hommage aux membres de la communauté afro-américaine qui se sont distingués dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique et de la littérature aux États-Unis.

Dans les catégories musicales, Beyoncé s’est particulièrement illustrée en remportant quatre prix, dont celui de l'Artiste féminine exceptionnelle. La star américaine de 39 ans a aussi partagé deux trophées avec Megan Thee Stallion pour leur collaboration Savage (Remix) et un autre avec sa fille Blue Ivy Carter ainsi que WizKid et SAINt JHN pour la chanson Brown Skin Girl.

Beyoncé et Megan Thee Stallion avaient également récolté plusieurs prix lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards, le 14 mars dernier.

Le chanteur canadien Drake a de son côté été élu Artiste masculin exceptionnel, une première victoire pour lui dans cette catégorie, tandis que Doja Cat a mérité le prix du Nouvel artiste exceptionnel.

Voici la liste des gagnants dans les principales catégories musicales :

Artiste féminine exceptionnelle : Beyoncé - Black Parade

Artiste masculin exceptionnel : Drake - Laugh Now, Cry Later

Nouvel artiste exceptionnel : Doja Cat - Say So

Vidéoclip ou album visuel exceptionnel : Brown Skin Girl - Beyoncé feat WizKid, SAINt JHN et Blu Ivy Carter

Album exceptionnel : Chilombo– Jhené Aiko

Chanson hip hop/rap exceptionnelle : Savage (Remix) - Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Chanson soul/R&B exceptionnelle : Do It - Chloe x Halle

Collaboration exceptionnelle d’un duo ou d’un groupe (contemporain) : Savage (Remix) - Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Collaboration exceptionnelle d’un duo ou d’un groupe (traditionnel) : Wonder What She Thinks Of Me - Chloe x Halle