Beyoncé prépare une grande tournée internationale

Fans de Beyoncé, restez à l’affût : la star américaine partira en tournée l'an prochain! Bien que plusieurs détails restent encore à confirmer, tous les espoirs sont permis quant à la venue de la chanteuse de 41 ans au Canada et même au Québec.

Cette nouvelle majeure a filtré le week-end dernier, lors du 5e gala annuel Wearable Art à Santa Monica, en Californie. L'un des articles faisant partie d’une vente aux enchères était en effet un ensemble VIP comprenant des billets pour un concert de la tournée Renaissance 2023 de Beyoncé.

Beyoncé, son mari Jay-Z et sa fille Blue Ivy assistaient d’ailleurs à l'événement, fondé par la mère de l’artiste, Tina Knowles-Lawson.

En septembre dernier, des rumeurs faisaient déjà état d’une tournée de Beyoncé qui débuterait l'été prochain. On parlait même alors d’une « annonce officielle attendue dans les semaines à venir ».

Le plus récent concert de Beyoncé au Canada a eu lieu à Vancouver en octobre 2018, dans le cadre de la tournée On The Run II présentée conjointement avec Jay-Z. Quant aux derniers spectacles solo de la chanteuse en sol canadien, ceux-ci remontent à 2016 à Edmonton et Toronto lors de la tournée Formation.

Paru le 29 juillet dernier, l’album Renaissance de Beyoncé s’est rapidement hissé en tête des ventes de disques aux États-Unis. Lancé six ans après Lemonade, le septième disque solo de Queen B comprend 16 chansons, dont le succès Break My Soul qui a permis à la chanteuse de battre un nouveau record.