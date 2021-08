Beyoncé se confie sur son prochain album et l’approche de ses 40 ans

Beyoncé prépare ENFIN un nouvel album solo, son premier depuis Lemonade paru en 2016! C’est ce qu’a révélé la star de 39 ans au réputé magazine américain Harper's Bazaar dont elle fait la page couverture du numéro de septembre.

« Oui, la musique arrive! Avec tout l'isolement et l'injustice que nous avons vécus au cours de la dernière année, je pense que nous sommes tous prêts à nous échapper, à voyager, à aimer et à rire à nouveau. Je sens une renaissance émerger et je veux contribuer à nourrir cette évasion de toutes les manières possibles », a déclaré Beyoncé.

« Il n'y a rien de tel que la quantité d'amour, de passion et de réconfort que je ressens dans un studio d'enregistrement. Après 31 ans, c'est tout aussi excitant que lorsque j'avais neuf ans », a ajouté la chanteuse, compositrice et productrice qui travaille sur son prochain album depuis plus de 18 mois.

« J'ai passé tellement d'années à essayer de m'améliorer et d'améliorer tout ce que j'ai fait que j’en suis rendue à un point où je n'ai plus besoin de rivaliser avec moi-même. Je n'ai aucun intérêt à retourner en arrière. Le passé est le passé », a conclu Beyoncé qui fêtera ses 40 ans le 4 septembre prochain.

Rappelons que Beyoncé a récemment célébré le premier anniversaire de son album visuel Black Is King en dévoilant les vidéoclips des extraits Mood 4 Eva et Otherside qui succèdent à Already et Brown Skin Girl.