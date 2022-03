Billie Eilish et Finneas s’illustrent à la 94e cérémonie des Oscars

Billie Eilish et son frère Finneas ont remporté dimanche soir l’Oscar de la Meilleure chanson originale lors de la 94e édition du prestigieux événement qui avait lieu à Los Angeles! Les deux fidèles collaborateurs ont mérité cet honneur grâce à leur chanson No Time to Die, composée spécialement pour le dernier volet de la franchise James Bond.

No Time To Die est la troisième chanson thème d’un film du célèbre agent 007 à remporter l’Oscar de la Meilleure chanson originale après Skyfall d'Adele en 2013 et Writing's on the Wall de Sam Smith en 2016.

Âgée de 20 ans, 3 mois et 9 jours, Billie Eilish devient par ailleurs la deuxième plus jeune gagnante de l’histoire de cette catégorie, après Markéta Irglová qui était à quatre jours de célébrer son 20e anniversaire lorsqu'elle a gagné un Oscar en 2008 pour la chanson Falling Away du film Once.

Au cours des dernières semaines, No Time to Die avait déjà récolté le prix de la Meilleure chanson aux Critics Choice Awards, en plus d’être mise en nomination pour la Meilleure chanson originale aux Golden Globes. L’an dernier, cette pièce de Billie Eilish et Finneas avait aussi remporté le Grammy Award de la Meilleure chanson écrite pour un média visuel.

Dans la catégorie de l’Oscar de la Meilleure chanson originale, No Time to Die affrontait cette année Be Alive co-écrite par Beyoncé et Dixson pour le film King Richard, Somehow You Do écrite par Diane Warren pour Four Good Days, Dos Oruguitas composée par Lin-Manuel Miranda pour Encanto et Down to Joy signée Van Morrison pour le film Belfast.

Rappelons que l'Oscar de la chanson originale est décerné aux auteurs-compositeurs et non aux interprètes des pièces en lice.

