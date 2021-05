Billie Eilish fracasse un nouveau record sur Instagram

Billie Eilish vient de battre un nouveau record du monde… sur Instagram! Publiée dimanche sur le compte de la star de 19 ans, la page couverture de l’édition britannique du magazine Vogue de juin 2021 est devenue la photo ayant mis le moins de temps à atteindre le cap du million de « J’aime »!

Les photos de Billie Eilish réalisées pour Vogue sont rapidement devenues virales depuis leur publication. On y voit la chanteuse américaine plus sexy que jamais, vêtue de tenues sensuelles qui nous la montrent sous un jour complètement nouveau.

« J'adore ces photos et j'ai adoré faire ce tournage. Fais ce que tu veux quand tu veux. F ** k tout le reste », a déclaré Billie Eilish, sous une de ses publications Instagram.

L’artiste a également accordé une entrevue au magazine Vogue qui sera disponible ce vendredi 7 mai, en plus de répondre aux questions de ses plus célèbres fans, dont Justin Bieber, Orlando Bloom et Mel C.

Rappelons que Billie Eilish lancera le 30 juillet prochain son deuxième disque en carrière. Intitulé Happier Than Ever, cet album comprendra 16 chansons, dont les extraits My Future, Therefore I Am et Your Power.