Billie Eilish lancera son deuxième album en juillet

C’est maintenant confirmé : Billie Eilish lancera son deuxième album le 30 juillet prochain! Intitulé Happier Than Ever, ce disque comprendra 16 chansons, dont My Future et Therefore I Am, les deux premiers extraits dévoilés en 2020. La pièce-titre de ce nouvel opus devrait par ailleurs être mise en ligne ce jeudi, à midi.

« C’est la chose la plus géniale que j’ai jamais créée. Je suis excessivement excitée et nerveuse, et j’ai surtout tellement hâte de vous faire entendre ce disque. Je n’ai jamais ressenti autant d’amour pour un projet que pour celui-ci. J’espère que vous ressentirez la même chose que moi », a déclaré la chanteuse de 19 ans, mardi, sur les réseaux sociaux.

Happier Than Ever succédera à When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, le premier album de Billie Eilish paru en mars 2019. Ce disque avait permis à l’auteure-compositrice-interprète américaine de récolter pas moins de cinq Grammy Awards.

D’ici la sortie de son deuxième disque en carrière, Billie Eilish publiera, le 11 mai prochain, un album de photos.

Rappelons que l’interprète de Bad Guy et No Time to Die avait surpris ses fans, en janvier dernier, en chantant en espagnol sur la pièce Lo Vas A Olvidar, interprétée en duo avec l’artiste catalane Rosalía.