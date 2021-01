Billie Eilish lancera un album photo ce printemps

Billie Eilish a annoncé qu'elle lancera le 11 mai prochain un album regroupant une foule de photos inédites illustrant sa vie, depuis son enfance jusqu'à maintenant. Intitulé tout simplement Billie Eilish, ce livre de 336 pages sera vendu au coût de 44 $ au Canada, en versions anglophone et francophone, et en formats papier, numérique et audio.

« J'ai passé de nombreuses heures pendant plusieurs mois à parcourir mes albums de famille et les archives de mes tournées, afin de sélectionner les photos de ce livre. J'espère que vous l'aimerez aussi fort que moi », a déclaré Billie Eilish, mardi, par voie de communiqué.

La chanteuse américaine de 19 ans a lancé l’an dernier Therefore I Am et My Future, deux chansons qui pourraient figurer sur son deuxième album en carrière dont la sortie est prévue en 2021. Billie Eilish interprète également No Time to Die, la chanson thème du prochain film James Bond dont elle signe les paroles et la musique avec son frère Finneas.

La jeune auteure-compositrice-interprète continue par ailleurs d’assurer la promotion de son documentaire The World’s a Little Blurry qui sortira en février.

Récipiendaire de 5 Grammy Awards, Billie Eilish est devenue célèbre en 2019 grâce à son disque When We All Fall Asleep, Where Do We Go? qui comprend notamment le méga-succès Bad Guy.