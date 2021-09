Billie Eilish parmi les personnalités les plus influentes du Time

Billie Eilish a fait son entrée au prestigieux TIME100, un classement annuel du célèbre magazine Time qui dresse la liste des personnalités les plus influentes de l'année, toutes catégories confondues. La star de 19 ans y figure en compagnie de huit autres artistes musicaux, soit Britney Spears, Lil Nas X, Dolly Parton, Timbaland, Swizz Beatz, Angélique Kidjo, Bad Bunny et Kane Brown.

Megan Thee Stallion a accepté le mandat d’écrire un texte rendant hommage à Billie Eilish, les deux artistes s’étant rencontrées lors de la plus récente cérémonie des Grammy Awards.

« Billie Eilish est une âme unique, avec une voix, un style et une attitude qui lui sont propres. Elle est si vraie et décontractée, même si sa personnalité est si grande. C'est un esprit rare qui parle avec son cœur, sans prétention. Je savais que j'avais trouvé une âme sœur ce soir-là. Une âme forte, mais qui continue d'apprendre et de grandir. Une femme qui se défend et défend les femmes partout dans le monde », a déclaré la rappeuse américaine de 26 ans, évoquant sa rencontre avec l’interprète d’Happier Than Ever qui fait la une de ce numéro spécial du Time.

De son côté, Paris Hilton a félicité Britney Spears pour avoir « survécu à plus d'une décennie de traumatismes et d'abus résultant de sa tutelle » : « Malgré l'obscurité qui a entouré sa vie, Britney incarne la joie et partage la lumière de son cœur si beau. Nous la soutenons alors qu'elle transforme la douleur en but, son esprit inébranlable étant plus fort que jamais ».

Finalement, Kid Cudi a souligné le fait que Lil Nas X ait su rester fidèle à lui-même : « Ce qu’il fait est ce dont nous avons tous besoin en ce moment. Un homme gay dans le domaine du hip-hop, un artiste qui écrase les records, c'est un pas de géant pour nous et pour toute la communauté noire. C'est une vraie rock star ».