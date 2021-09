Billy Talent et Rise Against en concert au Québec en 2022

Billy Talent se joindra à Rise Against pour présenter deux concerts au Québec le printemps prochain : le premier aura lieu au Centre Vidéotron de Québec, le 1er avril, et le second à la Place Bell de Laval, le 3 avril. Les deux formations seront également de passage à la TD Place Arena d’Ottawa le 4 avril, à Toronto le 6 avril et à London le 7 avril.

Les billets pour ces spectacles seront officiellement mis en vente ce vendredi 1er octobre, à compter de 10 h, mais une prévente exclusive aura lieu dès demain sur le site de Billy Talent. La première partie de ces représentations en sol canadien sera assurée par le band punk-rock montréalais NOBRO.

Cette tournée de Billy Talent suivra le lancement de l’album Crisis of Faith, le 21 janvier prochain. Le sixième album studio du groupe originaire de Mississauga, en Ontario, comprendra un total de 10 chansons, dont End Of Me, une collaboration avec Rivers Cuomo de Weezer. Le vidéoclip officiel de cette chanson a d’ailleurs été dévoilé ce lundi 27 septembre (voir ci-bas).