Bleu Jeans Bleu, Jérôme 50 et Sarahmée aux Francos de Montréal

Bleu Jeans Bleu, Sarahmée, Jérôme 50, Klô Pelgag, Amay Laoni, Nikamu Namuitun, Calamine, Koriass et FouKi : voilà quelques-uns des artistes qui participeront à la 32e édition des Francos de Montréal, du 9 au 12 septembre prochains!

Pour l’occasion, deux grandes scènes extérieures, conçues spécialement pour l’événement, seront érigées sur la place des Festivals et au parterre symphonique. Durant trois jours, les festivaliers auront droit à des spectacles gratuits, pour tous les goûts et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

« On est vraiment epsité de jouer aux Francos pour notre dernier show à Montréal de la tournée! On vous offre un spécial Carte bleue au cours duquel on reçoit de succulents invités-surprises, mais on vous dit tout de suite que Hulk Hogan ne pouvait pas venir à cause d'une cataracte », ont déclaré avec humour les gars de Bleu Jeans Bleu.

Notons que la programmation complète et l’horaire détaillé des Francos de Montréal seront dévoilés le 24 août.