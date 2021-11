Blinding Lights de The Weeknd élu plus gros hit de tous les temps

The Weeknd vient d’ajouter un titre de plus à sa longue liste de reconnaissances! Le méga-hit Blinding Lights du chanteur canadien vient en effet d’être élu plus grand succès de tous les temps par le magazine américain Billboard!

Lancée le 29 novembre 2019, Blinding Lights vient tout juste de se hisser en tête du classement des chansons qui sont demeurées le plus longtemps au Billboard Hot 100, un palmarès hebdomadaire qui compile les ventes de singles, les diffusions radio, l’écoute en ligne et les visionnements sur YouTube chez nos voisins du Sud, toutes catégories musicales confondues.

Avec maintenant 90 semaines au sein de ce prestigieux top 100, Blinding Lights détrône le classique The Twist de Chubby Checker qui détenait le précédent record depuis le début des années 1960.

Le deuxième extrait de l’album After Hours a également battu les records du plus grand nombre de semaines dans le top 5 (43 semaines), le top 10 (57 semaines) et le top 40 (86 semaines) du Billboard Hot 100.

Voici le top 10 des chansons qui cumulent le plus grand nombre de semaines au Billboard Hot 100 :

1- Blinding Lights - The Weeknd

2- The Twist - Chubby Checker

3- Smooth - Santana feat. Rob Thomas

4- Mack the Knife - Bobby Darin

5- Uptown Funk! - Mark Ronson feat. Bruno Mars

6- How Do I Live - LeAnn Rimes

7- Party Rock Anthem - LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock

8- I Gotta Feeling - The Black Eyed Peas

9- Macarena - Los Del Rio

10- Shape of You - Ed Sheeran

Le magazine Billboard a profité de l’occasion pour dévoiler le top 10 des artistes qui ont à leur actif le plus grand nombre de semaines au Billboard Hot 100 :

1- The Beatles

2- Madonna

3- Elton John

4- Elvis Presley

5- Mariah Carey

6- Stevie Wonder

7- Janet Jackson

8- Michael Jackson

9- Whitney Houston

10- Rihanna