Blinding Lights devient la chanson la plus écoutée dans le monde

Vous pensiez avoir fini d’entendre parler de The Weeknd cette semaine? Eh bien non! Après avoir fracassé un nouveau record et été élu grand favori en vue de la 50e cérémonie des JUNO Awards, le chanteur canadien a une raison de plus de célébrer : son méga-hit Blinding Lights se voit officiellement décerner le titre de la chanson la plus écoutée dans le monde en 2020!

Selon les données compilées par la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), Blinding Lights trône au sommet des 10 titres les plus écoutés sur la planète l’an dernier. Cet extrait de l’album After Hours cumule plus de 2,72 milliards de téléchargements et d’écoutes en ligne, que ce soit sur des plateformes gratuites ou payantes.

La chanson Dance Monkey de Tones and I arrive au deuxième rang (2,34 milliards de téléchargements et d’écoutes en ligne), suivie de The Box de Roddy Ricch (1,67 milliard), Roses de SAINt JHN (1,64 milliard) et Don't Start Now de Dua Lipa (1,62 milliard).

Le Top 10 est complété par Life is Good de Future et Drake (1,57 milliard), Made To Love de Xiao Zhan (1,48 milliard), Rockstar de DaBaby et Roddy Ricch (1,45 milliard), Bad Guy de Billie Eilish (1,36 milliard) et Dynamite de BTS (1,28 milliard de téléchargements et d’écoutes en ligne).

La semaine dernière, le boys band sud-coréen BTS s’était vu remettre le titre de plus grand vendeur de disques dans le monde en 2020 par l’IFPI, devançant ainsi Taylor Swift, Drake et un certain… The Weeknd!