Blink-182 annonce un nouvel album et un concert au Centre Bell

Trois bonnes nouvelles pour les fans de Blink-182 : la formation américaine annonce non seulement la sortie d’un nouvel album et le retour de Tom DeLonge après sept ans d’absence mais aussi sa plus grande tournée de tous les temps qui s’arrêtera notamment au Centre Bell de Montréal le 12 mai 2023!

En plus de Montréal, Blink-182 présentera quatre autres concerts au Canada, soit à Toronto, Vancouver, Edmonton et Calgary avec, comme invité spécial, le groupe américain Turnstile. Les billets pour ces spectacles seront mis en vente le lundi 17 octobre, à compter de 10 h.

Mark Hoppus, Tom DeLonge et Travis Barker ont également révélé qu’Edging, le premier extrait de leur nouvel album, serait lancé ce vendredi. Le titre et la date de sortie de ce disque n’ont toutefois pas encore été dévoilés.

Au cours des dernières années, deux des membres de Blink-182 ont vécu des moments difficiles : le chanteur et bassiste Mark Hoppus a lutté contre un cancer, avant d’annoncer sa rémission. Puis, plus récemment, le batteur Travis Barker a dû être transporté d’urgence à l'hôpital en raison d’une pancréatite.

Intitulé Nine, le plus récent album de Blink-182 signé Mark Hoppus, Travis Barker et Matt Skiba est paru en septembre 2019. Le groupe californien devait lancer son neuvième album studio en 2021, une sortie qui avait été repoussée en raison des problèmes de santé de Mark Hoppus.