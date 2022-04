Bohemian Rhapsody de Queen fait son entrée au Congrès américain

La mythique chanson Bohemian Rhapsody de Queen fait partie des 20 œuvres musicales qui feront cette année leur entrée à la bibliothèque du Congrès des États-Unis! Ce classique de 1975 a été sélectionné parmi plus de 1 000 candidatures soumises par le public.

Parmi les autres chansons qui seront ajoutées à la collection du U.S. National Recording Registry se retrouvent les succès Livin’ La Vida Loca de Ricky Martin (1999), Don’t Stop Believin’ de Journey (1981) et Reach Out, I’ll Be There des Four Tops (1966), ainsi que le classique de Noël The Christmas Song de Nat King Cole (1961).

Quant aux albums retenus, mentionnons Songs in A Minor, le premier disque d’Alicia Keys paru en 2001, ainsi que l’album éponyme du collectif cubain Buena Vista Social Club sorti en 1997.

« Le National Recording Registry reflète la diversité de la musique et des voix qui ont façonné l'histoire et la culture de notre pays. Nous sommes fiers d'aider à préserver ces enregistrements exceptionnels » a déclaré par voie de communiqué Carla Hayden, la bibliothécaire du Congrès.

Voici la liste complète des œuvres sélectionnées cette année, par ordre chronologique :