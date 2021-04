Bon Jovi bientôt en concert dans un ciné-parc près de chez-vous

Le samedi 22 mai prochain, Bon Jovi présentera un concert international… sur grand écran! Afin de s’adapter à la pandémie, la populaire formation américaine a décidé de participer à la série Encore Drive-In Nights qui est de retour en 2021.

Ce concert inédit sera diffusé dans plus de 300 ciné-parcs aux États-Unis, au Canada et en Irlande, ainsi que dans certaines salles de cinéma partout dans le monde. Au Québec, les fans de Bon Jovi pourront voir leur groupe préféré au Ciné-parc de Saint-Eustache, au nord de Montréal. D’autres lieux de diffusion seront également annoncés sous peu.

« Bon Jovi est une icône mondiale et nous sommes extrêmement fiers que le groupe ait accepté de lancer notre saison de concerts 2021! La pandémie nous a appris qu'il existe de nouvelles avenues pour le divertissement en direct et ce modèle est l'une des options les plus sûres et les plus innovantes pour des événements amusants de classe mondiale pour toute la famille. Il y a des millions de fans qui n'assistent généralement pas aux concerts en direct, que ce soit parce qu'ils vivent loin des grandes salles de spectacles ou en raison du coût élevé des billets. Les artistes peuvent désormais rejoindre ces fans d'une manière inédite », a déclaré Walter Kinzie, le président d'Encore Drive-In Nights par voie de communiqué.

L’an dernier, la première édition de cette initiative avait mis en vedette des concerts de Metallica, Blake Shelton, Gwen Stefani et Kane Brown.

Les billets pour ce nouveau spectacle de Bon Jovi seront mis en vente ce jeudi 29 avril, dès midi, sur le site d’Encore Drive-In Nights.