Bono compte s’inspirer d’AC/DC pour le prochain album de U2

On en sait maintenant un peu plus sur le prochain album de U2! Bono a en effet déclaré que le nouveau disque de la mythique formation irlandaise serait « bruyant, sans compromis, déraisonnable, rempli de guitares » et… inspiré d’AC/DC!

« On fait tous des erreurs. Le virus du rock progressif s’installe et il nous fallait un vaccin. La discipline dans l’écriture des chansons, ce qui faisait U2, avait disparu : mélodies de haut niveau, pensées claires », a confié Bono au quotidien The New York Times, évoquant le virage pop de U2 amorcé en 2014.

« Avec le groupe, je me suis dit que ce n’était pas ce qu’on faisait et qu’on ne pouvait faire ce genre de choses expérimentales que si on avait les capacités d’écrire des chansons. Nous sommes donc allés dans une école d’écriture, nous sommes de retour et nous sommes bons! Sur les albums Songs of Innocence et Songs of Experience, notre écriture est revenue. Maintenant, nous devons remettre la puissance du rock 'n' roll. On veut presque du AC/DC, on veut du Mutt Lange. L’approche. La discipline. La discipline de l’écriture de chansons. C’est ce qu’on veut », a ajouté le leader de U2.

Si on en croit Bono, ce nouvel album résolument rock pourrait même être lancé avant Songs of Ascent, un disque de U2 plus « classique » attendu depuis quelques années par les fans. Celui-ci succéderait à Songs of Experience paru en 2017.

D’ici la sortie du prochain album de U2, Bono, 62 ans, publiera ses mémoires le 1er novembre prochain. Intitulé SURRENDER : 40 Songs, One Story, ce livre comptera 40 chapitres qui porteront chacun le nom d'une chanson de U2.

Le célèbre réalisateur J.J. Abrams (Lost, Alias, Mission impossible, Star Trek et Star Wars) serait aussi en train de développer une série consacrée au groupe pour le compte de Netflix.