Bono fait d’étonnantes confidences au sujet de U2 et de sa voix

Même s’il a connu la gloire avec U2, Bono y est allé de confidences pour le moins surprenantes sur le podcast Awards Chatter d’iHeartRadio : le chanteur irlandais de 61 ans déteste sa voix… et le nom de son groupe!

« J'étais en voiture quand une de nos chansons est passée à la radio et j'ai pris la couleur, comme on dit à Dublin, de l'écarlate. Je suis tellement gêné. Je ne suis devenu chanteur que récemment, peut-être que ce n'est pas encore arrivé aux oreilles de certaines personnes et je le comprends », a déclaré Bono, avouant que sa voix, dans l'ensemble, lui fait grincer des dents.

Mince consolation, le leader de U2 a admis qu’il était tout de même assez fier de sa voix sur le hit Vertigo, extrait de l’album How to Dismantle an Atomic Bomb sorti en 2004.

Dans le cadre de cette entrevue, Bono a également révélé qu'il n'aimait pas le nom de U2 : « Je veux dire, VRAIMENT pas. Mais j'étais en retard, même un peu dyslexique, je ne savais pas non plus que les Beatles constituaient un mauvais jeu de mots. Nous avions seulement pensé aux implications de la lettre et du chiffre. Dans nos esprits, c'était comme un avion espion, un sous-marin, c'était futuriste ».

En novembre dernier, quelques semaines après le lancement de la nouvelle chanson Your Song Saved My Life, The Edge a de son côté confié que U2 travaillait sur un tout nouvel album qui pourrait être suivi d’une tournée.