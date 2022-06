Boy George et Culture Club en concert à Trois-Rivières en septembre

Un vent des années 80 soufflera sur Trois-Rivières à la rentrée : la mythique star britannique Boy George et son groupe-culte Culture Club seront de passage à l’Amphithéâtre Cogeco le 4 septembre! Les billets pour ce concert seront en vente le mardi 21 juin dès 11 h.

La première partie de ce spectacle sera assurée par un DJ d’Événements Vibration qui fera revivre aux fans les plus grands succès des années 1980.

Formé en 1981 par Boy George et Mikey Craig, ensuite rejoints par Jon Moss et Roy Hay, Culture Club a rapidement été propulsé au sommet des palmarès grâce à des hits comme Karma Chameleon, Do You Really Want to Hurt Me, Time (Clock of the Heart), I'll Tumble 4 Ya et Miss Me Blind.

À ce jour, la formation a vendu plus de 50 millions d’albums dans le monde.