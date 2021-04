Brian Johnson d’AC/DC publiera ses mémoires

Brian Johnson prépare ses mémoires! Intitulé The Lives of Brian : AC/DC, Me and the Making of Back in Black, ce livre paraîtra le 26 octobre prochain. Le chanteur d’AC/DC y retracera les moments marquants de sa vie, de son enfance jusqu’à la sortie de l’album Back in Black en 1980.

Les fans de Brian Johnson pourront en apprendre davantage sur son enfance dans une petite ville d’Angleterre, les débuts de sa carrière, la fondation de son premier groupe (Geordie) et, évidemment, son arrivée au sein d’AC/DC après le décès de Bon Scott. Ce livre lèvera aussi le voile sur les coulisses de la création du mythique album Back in Black.

« J’ai eu de longues et belles nuits, de mauvais jours aussi. Je suis passé d’enfant de chœur à chanteur de rock & roll et, maintenant, j’écris un livre sur ma vie », a déclaré Brian Johnson par voie de communiqué.

« Les mémoires de Brian relatent des moments inoubliables de l’histoire du rock. Tous ceux qui veulent connaître les racines de Brian, revivre l’instant où il a rejoint AC/DC et découvrir comment il a contribué à créer un album monstre vont être ravis », a ajouté Maura DiPreta, l’éditrice en chef de William Morrow, la maison d’édition derrière ce projet.

The Lives of Brian : AC/DC, Me and the Making of Back in Black sera le deuxième ouvrage de Brian Johnson, après Rockers and Rollers : An Automotive Autobiography paru en 2010. Dans ce livre, le chanteur évoquait notamment sa passion pour les voitures.

AC/DC a lancé le 13 novembre dernier l’album Power Up, propulsé en tête des ventes aux États-Unis. Succédant à Rock or Bust sorti en 2014, le 17e disque studio d’AC/DC comprend 12 nouvelles chansons, dont Shot In The Dark, Realize et Demon Fire.