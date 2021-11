Brigitte Boisjoli s’éclate sur la scène de l’émission QUI SAIT CHANTER?

Brigitte Boisjoli ne pensait sans doute jamais devoir chanter en duo avec… un elfe! C’est pourtant ce qui est arrivé hier soir, lors de l’émission QUI SAIT CHANTER? animée par le seul et unique Phil Roy à Noovo! Pour l’occasion, la populaire chanteuse de 39 ans et Maxim Martin se sont joints à l’équipe régulière de panélistes, composée de Rita Baga et Roxane Bruneau.

Comme chaque lundi, le concurrent de la semaine devait tenter de deviner quels étaient les bons et les mauvais chanteurs, grâce aux précieux conseils des quatre panélistes en vedette. Cette semaine, c’était au tour du sympathique Robert de tout mettre en œuvre pour réussir à gagner jusqu’à 25 000 $ en argent!

En plus de nous faire vivre une bonne dose de suspense, QUI SAIT CHANTER? nous a permis cette semaine encore de chanter à tue-tête dans notre salon les plus gros hits d’ici et d’ailleurs, tels que Pleurs dans le pluie de Mario Pelchat, Ce soir on danse à Naziland de Nanette Workman, I Love Rock ’n’ Roll de Joan Jett & The Blackhearts, Million Reasons de Lady Gaga et Moves Like Jagger de Maroon 5 et Christina Aguilera.

Puis, après avoir vu défiler un vendeur, un yogi, une danseuse de hip-hop, une sauveteuse et une skieuse, Brigitte Boisjoli a rejoint sur scène le dernier chanteur-mystère pour interpréter un de ses plus grands succès, la chanson Sans regret.

Vous voulez découvrir si Robert a remporté son pari? Et surtout derrière quels personnages se cachaient les bons et les mauvais chanteurs? Visionnez l’émission complète ici ou regardez un extrait ci-bas!

C’est donc un rendez-vous lundi prochain, dès 20 h, pour le prochain épisode de QUI SAIT CHANTER?, à l’antenne de Noovo et sur Noovo.ca! Vous ne pouvez attendre jusque-là? Écoutez la playlist Qui sait chanter? présentée par iHeartRadio et Noovo en cliquant ici!