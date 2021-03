Britney Spears aura droit à un nouveau documentaire ce printemps

Jamais deux sans trois! Après Framing Britney Spears et un futur projet signé Netflix, Britney Spears fera bientôt l’objet d’un troisième documentaire! Réalisé par la BBC, ce film s’intitulant provisoirement Britney sera diffusé dès ce printemps.

Ce nouveau documentaire dévoilera les résultats de l’enquête du journaliste et réalisateur Mobeen Azhar qui s’est penché sur la controversée tutelle imposée à Britney Spears par son père. Le réputé journaliste a notamment visité la ville natale de la chanteuse, en plus d’assister à des audiences devant le tribunal et de réaliser des entrevues avec les personnes qui se battent pour sa liberté.

« Je suis allé à Los Angeles pour découvrir la vérité sur la façon dont Britney Spears, l'une des plus grandes stars de la planète, s'est retrouvée sous tutelle. J’ai été propulsé dans un monde d’avocats, de fans et de paparazzis, et j'ai passé du temps avec de nombreuses personnes qui ont occupé une place de premier rang dans la vie de Britney. Ce film puise son énergie dans le mouvement #FreeBritney et remet en question l’industrie du spectacle et les lois qui facilitent les tutelles », a déclaré par voie de communiqué le journaliste lauréat du British Academy of Film Awards and Television Arts (BAFTA).

Lancé le 5 février dernier, Framing Britney Spears a connu un succès fulgurant et suscité les passions partout dans le monde. Présenté en exclusivité canadienne sur Crave, ce documentaire retrace la vie et la carrière de la chanteuse, de sa rapide ascension jusqu’à sa descente aux enfers qui a mené à sa mise en tutelle en 2008.