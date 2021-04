Britney Spears commente pour la première fois son documentaire

Britney Spears brise le silence! La chanteuse a réagi publiquement pour la première fois, mardi soir, au documentaire Framing Britney Spears. Et, le moins qu’on puisse dire, c’est que la star de 39 ans a visiblement été ébranlée par la sortie de ce film.

« Je n'ai pas regardé le documentaire, mais d'après ce que j'en ai vu, j'étais gênée de faire l’objet de tant d’attention. J'ai pleuré pendant deux semaines et... je pleure encore parfois! Ma vie a toujours fait l’objet de nombreuses spéculations. Depuis toujours, je me suis exposée en chantant devant le public. Il faut beaucoup de force pour FAIRE CONFIANCE à l'univers avec sa vraie vulnérabilité car j'ai toujours été tellement jugée, insultée et embarrassée par les médias... et je le suis encore à ce jour! », a confié Britney Spears sur Instagram.

« Je fais ce que je peux, avec ma propre spiritualité, pour essayer de garder la joie, l'amour et le bonheur! Chaque jour, danser m'apporte de la joie! Je ne suis pas ici pour être parfaite... La perfection est ennuyeuse... Je suis ici pour propager la gentillesse », a ajouté la populaire chanteuse qui a également mis en ligne une vidéo dans laquelle on la voit danser sur Crazy, le grand classique d'Aerosmith sorti en 1993.

Lancé le 5 février dernier, Framing Britney Spears a connu un succès fulgurant et suscité les passions partout dans le monde. Présenté en exclusivité canadienne sur Crave, ce documentaire retrace la vie et la carrière de Britney Spears, de sa rapide ascension jusqu’à sa descente aux enfers qui a mené à sa mise en tutelle en 2008.

Peu de temps après la première américaine de Framing Britney Spears, la chanteuse s’était contentée de partager un mystérieux message sur Instagram : « Chaque personne a son histoire et sa vision des histoires des autres! Nous avons tous tellement de belles vies différentes et lumineuses! N'oubliez pas, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d'une personne, ce n'est rien comparé à la personne qui vit derrière l'objectif ».

Rappelons que Britney Spears fera bientôt l’objet de deux nouveaux documentaires, le premier signé Netflix et le second réalisé par la BBC.