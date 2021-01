Britney Spears fera l’objet d’un nouveau documentaire

Après avoir vécu une décennie passablement mouvementée, Britney Spears fera l’objet d’un documentaire d’enquête produit par le New York Times. Intitulé Framing Britney Spears, ce film sera diffusé sur la chaîne de télévision américaine FX et en ligne, dès le 5 février prochain.

Framing Britney Spears retracera l’ascension fulgurante de la chanteuse, puis les dessous de ses nombreuses descentes aux enfers, de ses problèmes de santé mentale jusqu’à ses séjours à l’hôpital, en passant par ses tentatives pour conserver le contrôle de son catalogue musical.

Aussi célèbre pour sa musique que pour les controverses qui l’entourent, Britney Spears a notamment connu des démêlés judiciaires avec son père, Jamie Spears, qui contrôle sa carrière et ses finances depuis son séjour dans un l’hôpital psychiatrique, en 2008. Cette saga a même mené à la création du mouvement #FreeBritney, lancé sur les réseaux sociaux pour l’aider à retrouver son indépendance.

Sur une note plus positive, Britney Spears a fait un retour sous les projecteurs en 2020 en lançant trois nouvelles chansons qui se retrouvent sur la réédition de luxe de son album Glory originalement paru en 2016 : Swimming In The Stars, Mood Ring et Matches en collaboration avec les Backstreet Boys.

La star de la pop a également vu sa chanson …Baby One More Time être élue meilleur premier single de tous les temps par le prestigieux magazine Rolling Stone!