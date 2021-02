Britney Spears fera l’objet d’un nouveau documentaire signé Netflix

Alors que Framing Britney Spears continue de faire les manchettes et de susciter la passion des fans, un AUTRE documentaire sur Britney Spears serait en préparation! Signé Netflix, ce nouveau projet aurait même été mis en branle avant Framing Britney Spears, produit par le New York Times et diffusé sur la chaîne de télévision américaine FX.

Selon les informations recueillies par Bloomberg, ce nouveau documentaire serait réalisé par Erin Lee Carr, un collaborateur de longue date de Netflix. De son côté, Britney Spears aimerait bien pouvoir livrer sa « propre version » de son histoire, elle qui s’est dite « émue » et « ébranlée » suite au visionnement de Framing Britney Spears, il y a une dizaine de jours.

Lancé le 5 février dernier, Framing Britney Spears retrace l’ascension fulgurante de la chanteuse, puis ses nombreuses descentes aux enfers, de ses problèmes de santé mentale jusqu’à ses démêlés judiciaires avec son père qui contrôle sa carrière et ses finances depuis son séjour dans un l’hôpital psychiatrique en 2008.

Ce documentaire a aussi fait réagir Justin Timberlake, l’ex-amoureux de Britney Spears que plusieurs accusent de s’être servi de sa séparation avec l’interprète de Toxic pour lancer sa carrière solo en 2002. Reconnaissant ses erreurs, le chanteur s’est excusé publiquement sur les réseaux sociaux, près de 20 ans après cette rupture fort médiatisée.

Rappelons que Britney Spears a fait un retour sous les projecteurs en 2020 en lançant trois nouvelles chansons qui se retrouvent sur la réédition de luxe de son album Glory originalement paru en 2016 : Swimming In The Stars, Mood Ring et Matches en collaboration avec les Backstreet Boys.