Britney Spears publiera ses mémoires pour 19 millions de dollars

Quelques mois après avoir réussi à mettre fin à la tutelle imposée par son père, Britney Spears se prépare à publier ses mémoires! Selon le New York Times, la chanteuse américaine de 40 ans aurait en effet signé un contrat d’une valeur de 15 millions de dollars américains (19 millions de dollars canadiens) avec la maison d’édition Simon & Schuster.

Attendu depuis longtemps par les fans, ce livre relatera notamment l’ascension de Britney Spears vers la célébrité, sa carrière, sa vie privée, l’enfer qu’elle a vécu durant sa mise sous tutelle ainsi que sa relation avec sa famille.

Le montant de 15 millions de dollars US de ce contrat résultant de longues négociations avec plusieurs éditeurs en fera par ailleurs l'un des plus lucratifs de l'histoire, après ceux signés par la famille Obama.

La parution de l’autobiographie de Britney Spears suivra celle, en janvier dernier, du roman autobiographique de Jamie Lynn Spears, sa sœur cadette. Intitulé Things I Should Have Said, ce livre contenait des révélations qualifiées de mensongères par la chanteuse qui aura maintenant l’occasion de donner sa propre version des faits.

Rappelons que la star de la pop a fait l’objet l’an dernier du documentaire Framing Britney Spears qui a fait couler beaucoup d’encre, en plus de susciter la controverse.

Selon plusieurs rumeurs, Britney Spears préparerait également de la nouvelle musique qui pourrait donner naissance à un album, son premier depuis la sortie de Glory en 2016.