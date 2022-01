Bruce Springsteen devient le musicien le mieux rémunéré de 2021

Bruce Springsteen est officiellement devenu le musicien le mieux rémunéré de 2021! Selon les données publiées par le magazine Rolling Stone, l’auteur-compositeur-interprète américain de 72 ans a gagné la « modique somme » de 590 millions de dollars US l’an dernier, en grande partie grâce à la vente de son catalogue musical.

En décembre dernier, Sony avait en effet déboursé 550 millions de dollars pour obtenir les droits d'édition et les enregistrements originaux de Bruce Springsteen. Le reste des revenus du célèbre musicien proviennent notamment de ses concerts en solo à Broadway et de sa collaboration au podcast et au livre de Barack Obama. Intitulé Letter to You, le plus récent album du Boss est paru en octobre 2020.

Jay-Z arrive au deuxième rang des musiciens les mieux rémunérés en 2021 avec des revenus totaux évalués à 470 millions de dollars. Ceux-ci proviennent en majorité de la vente de la moitié de sa participation dans sa marque de champagne et de la plupart de ses actions dans un service de streaming.

La troisième place de ce classement est occupée par Paul Simon (260 millions de dollars), suivi de Ye alias Kanye West (250 millions de dollars), Ryan Tedder (200 millions de dollars), Red Hot Chili Peppers (145 millions de dollars), Lindsey Buckingham (100 millions de dollars), Mötley Crüe (95 millions de dollars) et Blake Shelton (83 millions de dollars).

Taylor Swift complète le top 10 avec des revenus annuels de 80 millions de dollars attribuables au lancement des versions réenregistrées de ses albums Red (Taylor's Version) et Fearless, ainsi qu’à ses partenariats avec Starbucks et Peloton.