Bruce Springsteen et les Foo Fighters chanteront pour Joe Biden

Bruce Springsteen, les Foo Fighters et John Legend se sont ajoutés à la longue liste d’artistes qui chanteront lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris qui aura lieu ce mercredi 20 janvier.

En plus de Bruce Springsteen, des Foo Fighters et de John Legend, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Ant Clemons, Demi Lovato et Jon Bon Jovi monteront sur scène pour saluer en musique l’arrivée du nouveau président et de la nouvelle vice-présidente des États-Unis.

Lady Gaga interprétera de son côté l’hymne national américain, lors de cet événement animé par l’acteur Tom Hanks qui mettra également en vedette les actrices Eva Longoria et Kerry Washington.

Intitulée Celebrating America, cette émission spéciale de 90 minutes sera diffusée mercredi, dès 20 h 30, à l’antenne des principales chaînes de télé américaines (ABC, CBS, NBC, CNN et MSNBC) ainsi que sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Twitter et Twitch).