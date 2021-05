Bruce Springsteen et P!nk recevront de grands honneurs

Deux figures incontournables de la musique seront honorées au cours des prochaines semaines! Bruce Springsteen recevra le prix Woody Guthrie, au cours d’une cérémonie virtuelle qui aura lieu le 13 mai, tandis que P!nk méritera l’ICON Award lors de l’édition 2021 des Billboard Music Awards, le 23 mai prochain.

« Je suis honoré de recevoir le prix Woody Guthrie cette année. Woody a écrit certaines des plus grandes chansons engagées du paysage musical américain. Il est l’une de mes plus importantes influences et sources d’inspiration », a déclaré Bruce Springsteen par voie de communiqué.

Créé en 2014, le prix Woody Guthrie est décerné chaque année à « un artiste qui illustre le mieux l’esprit et l’œuvre de Woody Guthrie en se faisant le porte-parole des moins fortunés à travers la musique, le cinéma, la littérature, la danse ou d’autres formes d’art, et en agissant pour le changement social en Amérique ». Cette récompense a notamment été remise à John Mellencamp il y a trois ans.

« En tant que petite fille, j'ai toujours rêvé d'être chanteuse et de partager mon amour de la musique avec le monde. Des années plus tard, il est difficile de m’imaginer recevoir le Billboard ICON Award! Je me sens tellement honorée de rejoindre des monuments de la musique comme Cher, Garth Brooks, Janet Jackson et Stevie Wonder », a de son côté confié P!nk en apprenant cette excellente nouvelle.

L’ICON Award est attribué aux artistes qui ont marqué de manière durable l'industrie de la musique, en plus de se démarquer dans les différents palmarès dressés par Billboard. Neil Diamond, Céline Dion, Jennifer Lopez, Prince et Mariah Carey ont aussi déjà été récipiendaires de ce prestigieux trophée.

Rappelons que P!nk lancera prochainement une nouvelle chanson, un nouvel album et un film.