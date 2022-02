Bruce Springsteen, le chanteur le mieux payé au monde selon Forbes

Le réputé magazine Forbes vient de dévoiler son palmarès 2022 des 25 stars du divertissement les mieux payées au monde. Alors que Peter Jackson (le réalisateur de The Lord of the Rings) se hisse en première place avec 580 millions de dollars US amassés au cours de 2021, Bruce Springsteen occupe le numéro 1 chez les chanteurs.

Avec des revenus totaux de 435 millions de dollars US l’an dernier, Bruce Springsteen détient la seconde position de ce classement, toutes catégories confondues. Le Boss a réussi cet exploit grâce à la vente de son catalogue musical au Groupe Sony Music, en décembre 2021. Estimée à près de 500 millions de dollars, cette transaction comprenait les enregistrements et crédits de 20 albums studio parus sur cinq décennies, ainsi que plusieurs coffrets et performances en spectacles.

Jay-Z occupe la troisième place avec des revenus de 340 millions de dollars US. Cette somme provient en majorité de la vente de la moitié de la marque de champagne Armand de Brignac du rappeur au géant du luxe LVMH pour 300 millions de dollars. Le conjoint de Beyoncé et ses partenaires ont aussi cédé 80 % des parts du service de streaming Tidal à Square, une transaction évaluée à 302 millions de dollars.

Parmi les autres artistes musicaux qui figurent au sein de ce palmarès de Forbes, mentionnons Kanye West, Paul Simon, Bob Dylan, les Red Hot Chilli Peppers, Sean « Diddy » Combs, Neil Young, Lindsey Buckingham, Mötley Crüe, les Beach Boys, Blake Shelton et Taylor Swift.

Voici la liste complète des 25 stars du divertissement les mieux payées au monde (en dollars américains):

1. Peter Jackson – 580 millions $

2. Bruce Springsteen – 435 millions $

3. Jay-Z – 340 millions $

4. Dwayne « The Rock » Johnson – 270 millions $

5. Kanye West – 235 millions $

6. Trey Parker and Matt Stone – 210 millions $

7. Paul Simon – 200 millions $

8. Tyler Perry – 165 millions $

9. Ryan Tedder – 160 millions $

10. Bob Dylan – 130 millions $

11. Red Hot Chilli Peppers – 116 millions $

12. Reese Witherspoon – 115 millions $

13. Chuck Lorre – 100 millions $

14. Sean « Diddy » Combs – 90 millions $

15. Dick Wolf – 86 millions $

16. Howard Stern – 85 millions $

17. Kevin Bright, Marta Kauffman, David Crane – 82 millions $

18. Shonda Rhimes – 81 millions $

19. Neil Young – 80 millions $

20. Greg Berlanti – 75 millions $

21. Lindsey Buckingham – 73 millions $

22. Mötley Crüe – 72 millions $

23. Beach Boys – 64 millions $

24. Blake Shelton – 55 millions $

25. Taylor Swift – 52 millions $