Bruno Mars atteint un nouveau sommet avec That’s What I Like

Bruno Mars a beau connaître un succès fulgurant grâce à son groupe Silk Sonic fondé avec le rappeur Anderson .Paak, ses hits interprétés en solo continuent de séduire autant ses fans. La preuve la plus récente? Le vidéoclip de sa chanson That’s What I Like vient de franchir le cap des 2 milliards de visionnements sur YouTube!

Mis en ligne le 1er mars 2017, le clip de That’s What I Like est le troisième de Bruno Mars à atteindre les 2 milliards de vues sur YouTube, après Uptown Funk sorti en 2014 et The Lazy Song lancé en 2010.

That’s What I Like figurait sur l’album 24K Magic qui comprenait également des succès comme Treasure, Finesse et Versace on the Floor. Paru en novembre 2016, ce disque a permis à Bruno Mars de mettre la main sur sept Grammy Awards, dont ceux de l’Album de l’année et du Meilleur album R&B. Quant à That’s What I Like, cette pièce a été élue Chanson de l’année en 2018.

C’est en novembre dernier que Bruno Mars et Anderson .Paak ont lancé leur tout premier album conjoint intitulé An Evening with Silk Sonic. Ce disque compte 9 chansons originales, dont les extraits Leave the Door Open, Skate et Smokin Out The Window.

La formation a par la suite mérité quatre prix à la 64e cérémonie des Grammy Awards grâce au numéro 1 Leave the Door Open qui a récolté les titres de Chanson de l’année, Enregistrement de l'année, Meilleure performance R&B et Meilleure chanson R&B.