Bruno Mars devance la sortie de l’album An Evening with Silk Sonic

Revirement de situation! Après avoir déclaré qu’ils repoussaient la sortie du premier album de Silk Sonic à janvier 2022, voilà que Bruno Mars et Anderson .Paak. reviennent sur leur décision et annoncent qu’ils lanceront ce disque des plus attendus le 12 novembre prochain!

« Je ne sais pas en quelle année nous sommes. Je ne regarde pas les palmarès. Nous venions simplement en studio, on prenait un verre et on jouait ce qu'on aimait », a déclaré Bruno Mars au sujet de son album An Evening with Silk Sonic.

Ce premier disque du duo comprendra notamment les chansons Leave the Door Open et Skate, lancées au cours des derniers mois. Le quatrième disque en carrière de Bruno Mars mettra également en vedette le légendaire bassiste, chanteur et compositeur funk Bootsy Collins.

Rappelons que Bruno Mars a renoué avec la musique le 5 mars dernier, après plus de quatre ans d’absence.