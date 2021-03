Bruno Mars et Anderson .Paak se produiront aux Grammy Awards

Le suspense est maintenant terminé : Bruno Mars et Anderson .Paak monteront sur scène avec leur nouvelle formation Silk Sonic, lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards qui aura lieu ce dimanche soir! Pour l’occasion, les deux chanteurs devraient interpréter leur chanson Leave the Door Open, premier extrait de leur album conjoint qui s’intitulera An Evening with Silk Sonic.

Lundi, Bruno Mars et Anderson .Paak avaient manifesté leur désir de s’ajouter à la liste des artistes qui chanteront cette année aux Grammy Awards. Après une longue série de tweets qui aura duré deux jours, ceux-ci ont finalement admis que ces échanges devenus viraux visaient à faire la promotion de leur performance de dimanche.

« Nous acceptons humblement votre invitation à nous réunir sur votre grande scène. Merci! » a répondu Bruno Mars à la Recording Academy, tard mardi soir, mettant ainsi fin aux rumeurs qui circulaient depuis quelques heures déjà.

En plus de Bruno Mars et Anderson .Paak, une vingtaine de chanteurs et chanteuses se produiront au Los Angeles Convention Center ou dans des sites à proximité. Parmi eux, mentionnons Taylor Swift, Dua Lipa, Harry Styles, Post Malone, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Cardi B, Megan Thee Stallion, DaBaby, Lil Baby, John Mayer et Chris Martin de Coldplay.

Animée par l’acteur, humoriste et animateur Trevor Noah, l’édition 2021 du gala des Grammy Awards sera diffusée ce dimanche 14 mars, à compter de 20 h.