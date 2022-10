Bruno Mars fracasse un nouveau record aux États-Unis

Bruno Mars vient de marquer l’histoire de la musique aux États-Unis en devenant le premier artiste à obtenir la certification Diamant pour six de ses chansons!

La RIAA (Recording Industry Association of America) vient en effet de décerner au chanteur américain de 36 ans une certification Diamant pour son hit Locked Out of Heaven qui s’est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires chez nos voisins du sud depuis sa sortie en 2012.

Locked Out of Heaven est la sixième chanson de Bruno Mars à être certifiée Diamant, après Just the Way You Are, Uptown Funk, When I Was Your Man, Grenade et That’s What I Like, qui se sont toutes vendues entre 10 et 13 millions de copies aux États-Unis.

« Juste à temps! Locked Out of Heaven est officiellement Diamant 10 ans plus tard. Ce qui me permet d’être 6 fois Diamant à ce jour! Des nouvelles comme ça me donnent envie de grimper jusqu'au sommet d'une montagne pour crier "Arrêtez de jouer avec moi". Je vous aime et vous remercie pour avoir soutenu ces chansons durant toutes ces années. Elles étaient et seront toujours là pour vous. À suivre… », a réagi Bruno Mars sur les réseaux sociaux.

Le plus récent album de Bruno Mars remonte à novembre 2021. L’auteur-compositeur-interprète avait alors lancé An Evening with Silk Sonic en collaboration avec Anderson .Paak, un disque comptant 9 chansons originales, dont les extraits Leave the Door Open, Skate et Smokin Out The Window.

La formation a par la suite récolté quatre prix à la 64e cérémonie des Grammy Awards grâce au numéro 1 Leave the Door Open qui a mérité les titres de Chanson de l’année, Enregistrement de l'année, Meilleure performance R&B et Meilleure chanson R&B.