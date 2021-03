Bruno Mars : le clip de Grenade atteint le milliard de visionnements

Un peu plus de 10 ans après sa mise en ligne, le vidéoclip officiel de la chanson Grenade de Bruno Mars vient d’atteindre le milliard de visionnements sur YouTube!

Lancé le 22 novembre 2010, Grenade devient le sixième vidéoclip de Bruno Mars à atteindre ce chiffre magique, après Just the Way You Are (1,5 milliard de vues depuis 2010), The Lazy Song (2 milliards depuis 2011), Uptown Funk avec Mark Ronson (4 milliards depuis 2014), 24K Magic (1,3 milliard depuis 2016) et That's What I Like (1,8 milliard depuis 2017).

Deuxième extrait de Doo-Wops & Hooligans, le premier album studio de Bruno Mars, Grenade a permis à l’auteur-compositeur-interprète de décrocher trois nominations aux Grammy Awards en 2012 (chanson de l'année, enregistrement de l'année et meilleure performance solo pop). Ce hit a également été certifié disque diamant par la Recording Industry Association of America (RIAA) en octobre dernier, après avoir été vendu à plus de 10 millions d’exemplaires.

Évoquant un amour à sens unique, le clip de Grenade met en scène Bruno Mars en train de traîner un piano à travers tout Los Angeles, symbole des efforts qu'il ferait pour conquérir la femme de sa vie. L’histoire se termine toutefois bien mal quand le chanteur natif d’Hawaï découvre celle qu’il aime en train de partager des moments intimes avec un autre homme…

Rappelons que Bruno Mars montera sur scène lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards, ce dimanche, pour interpréter sa nouvelle chanson Leave the Door Open en compagnie d’Anderson .Paak et de leur nouvelle formation Silk Sonic.