Bryan Adams en concert partout au Québec cet automne

Bonne nouvelle pour les fans de Bryan Adams! Le légendaire rockeur canadien de 62 ans a annoncé que sa tournée So Happy It Hurts s'arrêtera à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Alma cet automne, ainsi qu’à Ottawa, en Ontario. Les billets pour ces concerts seront mis en vente le vendredi 27 mai, dès 10 h.

Bryan Adams présentera son nouveau spectacle à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières le 7 septembre, à la Place Festivalma d’Alma le 9 septembre, au Centre Vidéotron de Québec le 10 septembre, au Centre Bell de Montréal le 12 septembre et au Canadian Tire Centre d’Ottawa le 7 octobre.

Comptant un total de 26 concerts, la tournée canadienne So Happy It Hurts débutera le 31 août à l'Île-du-Prince-Édouard et se terminera le 12 novembre à Vancouver.

Bryan Adams interprétera sur scène ses plus grands classiques, ainsi que les nouvelles chansons de son album So Happy It Hurts lancé le 11 mars dernier. Succédant à Shine a Light sorti en 2019, le 15e disque studio de l’auteur-compositeur-interprète comprend 12 titres, dont On The Road, Kick Ass, Never Gonna Rain et These Are The Moments That Make Up My Life dont le vidéoclip vient tout juste d’être dévoilé (voir ci-bas).

Après plus de 40 ans de carrière, Bryan Adams fera par ailleurs son entrée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens le 24 septembre prochain.